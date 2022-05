Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Fischbach bei Dahn (ots)

Am 07.05.2022 gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf der L487 zwischen Fischbach bei Dahn und Salzwoog, kurz vor der Auffahrt auf den Braunsberg, ein Motorradunfall. Der am Unfall alleinbeteiligte Motorradfahrer kam aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve zu Sturz. Bei dem Sturz verletzte er sich so schwer, dass er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Wegen des Rettungshubschraubereinsatzes musste die L487 kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Sein Motorrad erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

