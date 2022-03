Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Absauganlage in Brand

Sasbach (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm in einer Firma in der Straße "Am Fuchsgraben" rief am Dienstagnachmittag gegen 17:45 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehren Sasbach und Achern sowie des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf den Plan. Nach ersten Erkenntnissen geriet offenbar eine Absauganlage einer Maschine in Brand. Das Feuer konnte durch anwesende Mitarbeiter gelöscht werden. Personen kamen nicht zu schaden.

/ph

