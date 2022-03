Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Ermittlungen wegen versuchtem Diebstahl

Rheinmünster (ots)

Am Samstag gegen 8:10 Uhr machte sich ein 28-Jähriger an einem in der Hailiax Avenue B geparkten Auto zu schaffen. Der Langfinger öffnete offenbar den unverschlossenen Toyota und begab sich ins Innere des Wagens. Eine vorbeifahrende Polizeistreife wurde durch einen Zeugen auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Der Mann konnte auf dem Beifahrersitz sitzend festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

/ph

