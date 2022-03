Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Handfeste Auseinandersetzung

Offenburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern dürfte es am Montagabend in der Hauptstraße gekommen sein. Durch eine Anruferin wurde gegen 22:30 Uhr den Beamten des Polizeireviers die körperliche Auseinandersetzung in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs Offenburg gemeldet. Ursächlich für diese war vermutlich eine vorausgegangene Provokation eines 25-Jährigen und zwei weiteren Personen gegenüber eines 29-Jährigen. In Folge dessen soll der 25-jährige Mann zunächst zwei Mal zugeschlagen haben und ist danach geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung durch mehrere Streifen konnte der mutmaßliche Täter anhand seiner Beschreibung in der Franz-Volk-Straße angetroffen werden. Der 29-Jährige blieb durch den Vorfall unverletzt.

