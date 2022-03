Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Feuerausbruch nach technischem Defekt

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine dürfte in der Nacht auf Dienstag für einen Feuerausbruch in einem Hotel in Bad Peterstal - Griesbach verantwortlich gewesen sein. Ein Mitarbeiter des Hotels wurde gegen 1:40 Uhr auf die Auslösung eines Brandalarms aufmerksam und stieß im Rahmen seiner Nachschau auf eine Rauchentwicklung in der Waschküche. Nachdem er anschließend die brennende Industriewaschmaschine vom Stromnetz abtrennte bekämpften weitere Angestellte die Flammen. Die letztendliche Löschung des Brandes sowie die Durchlüftung der Waschküche wurden durch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Peterstal-Griesbach und Oppenau vorgenommen. Während des Löscheinsatzes wurde rund 80 Hotelgäste im Foyer zusammengezogen. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von etwa 5.000 Euro bewegen. Ein Gebäude- oder Inventarschaden ist nach bisherigen Feststellungen nicht entstanden. Verletzt wurde niemand.

