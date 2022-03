Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mit Radfahrer kollidiert

Bühl (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer kam es am Dienstagmorgen auf der Rheinstraße. Gegen 7:45 Uhr bog eine Autofahrerin von der Thomas-Mann-Straße kommend in die Rheinstraße ein und hielt an dem dort befindlichen Fußgängerüberweg an, um Schülern das Überqueren zu ermöglichen. Als sie im Begriff war anzufahren, befuhr ein jugendlicher Radfahrer verbotswidrig den `Zebrastreifen´ und kollidierte mit dem anfahrenden Pkw. Mit offenbar nur leichten Verletzungen wurde der Radfahrer zur weiteren Behandlung in das örtliche Klinikum gebracht.

