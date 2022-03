Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfallflucht/ Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hat am Montagmittag durch einen Unfall an der Kreuzung der Rauentaler Straße mit dem Ludwigring nahe der Franzbrücke einen Opel beschädigt und ist im Anschluss geflüchtet. Nach Aussage des 22-jährigen Fahrers des Opels soll der geflüchtete Fahrzeugführer vom Ludwigring nach links in die Rauentaler Straße eingebogen sein und hierbei das Rotlicht der Ampelanlage missachtet haben. In Folge dessen kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Es entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Sachschaden von 4.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer: 07222-7610 zu melden.

