Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Widerstand nach Körperverletzung

Achern (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Achern wurden am Dienstagabend wegen eines 22-Jährigen an den Bahnhof gerufen. Dort soll der junge Mann eine 17-Jährige angesprochen und beschimpft haben. Ein 30-Jähriger wurde auf die Situation aufmerksam und wollte schlichten, woraufhin ihn der Aggressor geschlagen haben soll. Nach einem kurzen Gerangel sei der 22-Jährige geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte er durch die Beamten in der Güterhallenstraße auf einem Parkplatz angetroffen werden. Im Rahmen der vorläufigen Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, der nur unter großer Kraftanstrengung gebrochen werden konnte. Hierbei wurden sowohl die vier eingesetzten Beamten als auch der junge Mann leicht verletzt. Aufgrund seines Verhalten musste er die Nacht auf dem Polizeirevier Achern verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell