Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Nissan Micra beschädigt

Kleve (ots)

Am Donnerstag (27. Januar 2022) zwischen 19:45 und 22:30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen Nissan Micra beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Kinos an der Tichelstraße abgestellt war. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte er mit seinem Wagen die linke Seite des Nissans im Bereich der Fahrertür und am hinteren Radkasten. An der Anstoßstelle war heller Fremdlack zu erkennen. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

