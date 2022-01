Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Zeugen nach Zusammenstoß mit elektrischem Krankenfahrstuhl gesucht

Rees (ots)

Nachdem bisherige Ermittlungen nicht zum Ziel geführt haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen für einen Sachverhalt vom 10. Dezember 2021: An diesem Tag besuchte eine 74-jährige Frau aus Emmerich gegen 14:45 Uhr die Postfiliale an der Straße Vor dem Delltor. Am Schalter neben ihr befand sich ein älterer Mann in einem elektrischen Krankenfahrstuhl. Dieser sei plötzlich losgefahren und dabei mit seinem Gefährt gegen die 74-Jährige gestoßen. Bei diesem Zusammenstoß verletzte die Frau sich, was sie aber erst zuhause feststellte. Personalien mit dem Mann im Krankenfahrstuhl wurden vor Ort nicht ausgetauscht. Er soll zwischen 70 und 75 Jahre alt und von korpulenter Statur sein. Die Polizei Emmerich bittet den Mann oder auch Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 02822 7830 zu melden

