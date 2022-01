Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Reichswalde - VW Up bei Unfallflucht beschädigt

Kleve-Reichswalde (ots)

Auf der Straße Dorfanger kam es in der Zeit von Mittwoch (26.01.2022), 20:00 Uhr bis Donnerstag (27.01.2022), 08:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter VW Up beschädigt wurde.

Der Halter des VW hatte seinen Wagen am Abend auf Höhe der Hausnummer 26 am Fahrbahnrand geparkt. Bei seiner Rückkehr am Morgen entdeckte er einen frischen Unfallschaden am Fahrzeug. Nach der Auswertung erster Spuren wurde der VW vom Außenspiegel eines anderen Fahrzeuges gestreift. Es ist allerdings nicht ganz auszuschließen, dass der Schaden im Begegnungsverkehr entstanden ist.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

