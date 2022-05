Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg vom 31.05.2022 -- Freiburg-Stadt: Demonstranten kleben sich an Schaufensterscheibe fest

Im Rahmen einer demonstrativen Aktion an einer Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Markgrafenstraße in Freiburg festgeklebt haben sich zwei Personen am 31.05.2022 um circa 16 Uhr.

Der Straßenverkehr war durch die Aktion nicht beeinträchtigt, ebenso wie der Fußgängerverkehr. Insgesamt stellte die Polizei vor Ort circa zehn bis 15 Personen fest, die nach derzeitigem Kenntnisstand der Versammlung zuzuordnen waren.

Die festgeklebten Personen konnten durch die Feuerwehr um circa 16.45 Uhr von der Scheibe entfernt werden, ihnen wurde nach Feststellung der Personalien ein Platzverweis erteilt.

Von einer weiteren Person, die nach derzeitigem Kenntnisstand der Versammlung zuzuordnen ist, wurden ebenfalls die Personalien erhoben. Alle drei Personen müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Die Versammlung war gegen 17 Uhr beendet.

