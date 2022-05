POL-FR: Eimeldingen: wegen Ausflug einer Nilgansfamilie kurzfristig Autobahn A 98 gesperrt (Bilder anbei)

Freiburg (ots) - Der Feuerwehr wurde am Montag, 30.05.2022, gegen 20.15 Uhr, ein akustisch wahrnehmbarer Rauchmelder in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Rosengarten" mitgeteilt. Auch würde es nach Verbranntem riechen. Die Wohnung konnte schnell lokalisiert werden. Mittels eines Zweitschlüssels gelangte die Feuerwehr in die Wohnung und ...

mehr