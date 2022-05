POL-FR: Kleines Wiesental: Unfall im Begegnungsverkehr - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Beim Auffahren auf die Autobahn A 98 kam an der Anschlussstelle Kandern am Montag, 30.05.2022, gegen 15.40 Uhr, eine 54-jährige Pkw-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Vermutlich war sie in der Kurve zu schnell unterwegs. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden an dem Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. ...

