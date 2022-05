Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Fahrzeugbrand in der Brombacher Straße

Freiburg (ots)

Am Montag, 30.05.2022, gegen 10.10 Uhr, geriet in der Brombacher Straße bei der Einmündung zur Bärenfelser Straße ein Pkw in Brand. Der Fahrer bemerkte die Motorwarnleuchte und kurz darauf sei der Motor ausgegangen. Dann habe es schon angefangen zu Qualmen. Der Fahrer stoppte sofort seinen Pkw und holte noch seine persönlichen Gegenstände aus dem Pkw. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr fand die erste Brandbekämpfung durch die Polizei und eines zufällig vorbeifahrenden Pannenhilfsdienstes statt. Der Brand wurde von der Feuerwehr zügig gelöscht. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Es wurde niemand verletzt. Am Pkw dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zwischen 10.15 Uhr und 12.00 Uhr musste der Bereich zur Einmündung in die Bärenfelser Straße gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

