Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Feuerwehreinsatz - Eingeschlafen und Essen auf Herd vergessen

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Montag, 30.05.2022, gegen 20.15 Uhr, ein akustisch wahrnehmbarer Rauchmelder in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Rosengarten" mitgeteilt. Auch würde es nach Verbranntem riechen. Die Wohnung konnte schnell lokalisiert werden. Mittels eines Zweitschlüssels gelangte die Feuerwehr in die Wohnung und stellte einen auf der eingeschalteten Herdplatte stehender Topf mit Essen als Ursache fest. Es kam zu keinem offenen Feuer. Sachschaden sei keiner entstanden. Der 57-jährige Wohnungsinhaber konnte von der Feuerwehr wohlauf und schlafend in seinem Bett angetroffen werden. Es wurde niemand verletzt.

