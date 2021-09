Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: E-Scooter-Dieb auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.09.2021, gegen 10.20 Uhr, konnte ein Zeuge bei einem großen Einkaufscenter in Friedlingen eine männliche Person dabei beobachten, wie dieser ein Kabelschloss an einem E-Scooter durchtrennte und in Richtung Dreiländerbrücke flüchtete. Als der Dieb die Polizei auf der Dreiländerbrücke entdeckte, wendete er und fuhr mit dem E-Scooter in Richtung Hauptstraße. Nach einer kurzen Fahndung konnte der gestohlene E-Scooter hinter einer Böschung, innerhalb eines Baustellengeländes, in der Nähe der Straße "Schusterinsel", festgestellt werden. Unweit davon konnte auch der Dieb festgenommen werden, welcher sich in einem Gebüsch versteckte. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 550 Euro. Nach Sachlage hielt sie der Dieb zudem unerlaubt in Deutschland auf. Gegen den 22-jährigen libyschen Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach durch das Amtsgericht Freiburg ein Haftbefehl erlassen. Der 22-Jährige kam in der Folge in eine Vollzugsanstalt.

