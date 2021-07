Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl in einer Parfümerie +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Vier weibliche Personen wurden am Montag, 05. Juli 2021, 18:35 Uhr, bei einem Diebstahl in einer Parfümerie in der Lange Straße in Delmenhorst beobachtet.

Die vier Frauen betraten den Verkaufsraum und nahmen diverse Flaschen mit Frauendüften an sich. Die genaue Anzahl der entwendeten Flaschen und der entstandene Schaden konnten noch nicht benannt werden. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchteten sie aus dem Geschäft.

Die Frauen wurden beschrieben als:

1. Person:

- 20 bis 30 Jahre alt - kräftige Statur - hellblaues Oberteil mit Knöpfen - Tattoo oberhalb der Brust - weite Jeans

2. Person:

- 20 bis 30 Jahre alt - helle, schulterlange Haare - helle, enge Jeans - Stiefel

3. Person:

- 20 bis 30 Jahre alt - Ähnlichkeit mit der zweiten Person

4. Person:

- 20 bis 30 Jahre alt - krauses Haar mit zu allen Seiten abstehenden Locken - kräftige Statur - dunkle Jeans

Wer Hinweise zur Identität der vier Frauen geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell