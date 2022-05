POL-PPKO: Scherben bringen bekanntlich Glück - doch bitte ohne Sachbeschädigung!

Koblenz (ots) - Am Montag, den 16.05.2022 kam es zu mehreren Polizeieinsätzen im Stadtgebiet Koblenz mit einem amtsbekannten Randalierer. Der 33-Jährige fiel erst am frühen Abend gegen 19 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs auf, als er Passanten anpöbelte und am Straßenrand stehenden Sperrmüll gegen parkende Pkw trat. Keine zwei Stunden später wurde der Beschuldigte in der Hohenzollernstraße gemeldet. Auch dort trat ...

