Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 16. August 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft

Samstag, 13.08.2022, 13:15 Uhr, bis Montag, 15.03.2022, 08:30 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Montagfrüh gelangten unbekannte Täter über ein Kellerfenster in die Räumlichkeiten eines Einzelhandelsgeschäftes in der Schillerstraße in Salzgitter. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus einem Büroraum dort vorgefundenes Bargeld entwendet. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pedelec

Montag, 15.08.2022, gegen 19:20 Uhr

Am Montagabend ereignete sich auf der Peiner Straße, Einmündung zur Konrad-Adenauer-Straße in Salzgitter ein Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines E-Scooters und der Fahrerin eines Pedelcs. Nach ersten Erkenntnissen war der 18-jährige Fahrer des E-Scooters auf dem Gehweg entgegen der Einbahnstraße unterwegs. Hier kollidierte er mit dem Pedelec einer 83-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 83-Jährige zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell