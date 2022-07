Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mädchen belästigt - Fahrzeug beschädigt - Bierzapfanlage entwendet - Unfallflucht - Diebstahl aus Fahrzeug - Fahrzeug mutwillig beschädigt - Wer wurde gefährdet? - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken streifte ein 22-Jähriger am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr mit seinem Seat Leon auf einem Tankstellengelände in der Robert-Bosch-Straße den Kia einer 31-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: Mädchen belästigt

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr setzten sich zwei 15 und 17 Jahre alte Mädchen auf eine Bank im Bereich eines Einkaufscentrums in der Julius-Bausch-Straße. Ein 46-Jähriger platzierte sich hinter die beiden Jugendlichen und begann zu onanieren. Dies wurde von einem vorbeikommenden Fahrradfahrer beobachtet, der die beiden Mädchen informierte. Diese stellten den 46-Jährigen zur Rede und verfolgten ihn bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei.

Aalen: Fahrzeug beschädigt

Zwischen Samstagmittag 12 Uhr und Sonntagnachmittag 15 Uhr trat ein Unbekannter gegen die hintere Türe eines Skoda, der in diesem Zeitraum in der Sachsenstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Westhausen-Reichenbach: Fahrzeug übersehen

Von der St.-Georg-Straße kommend, bog eine 71-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr mit ihrem Opel nach rechts in die Wellandstraße ab. Hierbei übersah sie einen geparkten Mercedes Benz und fuhr auf diesen auf, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.

Aalen-Dewangen: Rollerfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 80 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Sturz am Sonntagmittag zu. Gegen 12.30 Uhr befuhr der 80-Jährige die Straße Faulherrnhof zwischen Reichenbach und der Landesstraße 1080. Wegen einer Fräskante stürzte er zu Boden, wobei er sich die Verletzung zuzog. An seinem Roller entstand lediglich Sachschaden von rund 200 Euro.

Abtsgmünd: Bierzapfanlage entwendet

Unbekannte entwendeten am Sonntag zwischen 00.30 Uhr und 7.40 Uhr aus einem Bierwagen, der wegen eines Mitsommerfestes am Rathausplatz aufgestellt war, die Zapfanlage samt Durchlaufkühler im Wert von rund 4000 Euro. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib der Zapfanlage bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 17.10 Uhr einen VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Kinos in der Eduard-Pfeiffer-Straße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Anhänger gegen Leitplanke

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen entstand. Kurz nach 8 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Audi am Burgstallkreisel auf die B 19 in Fahrtrichtung Stuttgart auf. Rund 400 Meter nach der Auffahrt kam der an den Audi angebrachte Anhänger ins Schlingern und prallte gegen die Leitplanke.

Aalen-Dewangen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Leintalstraße / Fachsenfelder Straße missachtete ein 32-jähriger Nissan-Fahrer am Samstagmorgen gegen 10 Uhr die Vorfahrt eines 38 Jahre alten VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro.

Westhausen: Radfahrerin leicht verletzt

Gegen 17.15 Uhr am Sonntagnachmittag befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Fahrrad die Albert-Schweizer-Straße. Beim Abbiegen wurde sie von einem VW überholt bzw. erfasst, welcher von einem 36-Jährigen gesteuert wurde. Die Radlerin stürzte zu Boden, wobei sie sich Verletzungen zuzog.

Wört: Diebstahl aus Fahrzeug

Ein Zeuge beobachtete am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr, wie sich zwei Jugendliche an einem VW, der in der Dinkelsbühler Straße am Sportplatz abgestellt war, zu schaffen machten. Als die beiden den Mann erkannten, flüchteten sie in Richtung Dorf. Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen herausstellte, war der Pkw vermutlich unverschlossen gewesen und die Jugendlichen nutzten die Gunst der Stunde und entwendeten einen Geldbeutel, in welchem sich ein 50-Euro-Schein befand. Die beiden mutmaßlichen Täter sind zwischen 170 und 185 cm groß. Beide trugen dunkle Kleidung, wobei einer der Jugendlichen ein dunkles Oberteil anhatte, auf dem ein weißes Kreuz zu sehen war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen-Kerkingen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagmorgen 3 Uhr schlugen Unbekannte an einem schwarzen Audi, der am Sportplatz Kerkingen geparkt war, die beiden Außenspiegel ab. Während der Aufnahme des Sachverhalts wurden in der näheren Umgebung noch zwei weitere Fahrzeuge festgestellt, an denen die Außenspiegel abgeschlagen, bzw. beschädigt worden waren. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Unterschneidheim: Radfahrer bei Sturz verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr fand eine 23-Jährige am Ortseingang von Unterschneidheim einen gestürzten Radfahrer, der am Boden lag und nicht ansprechbar war. Die 23-Jährige verständigte Polizei und Rettungswagen und blieb bis zu deren Eintreffen bei dem verletzten Mann. Der 49-Jährige, der alleinbeteiligt von seinem Fahrrad gestürzt war, wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er zumindest eine Nacht zur Überwachung bleiben musste.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Von der Landesstraße 2220 aus Richtung Ellenberg kommend, bog eine 66-Jährige am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr mit ihrem Mercedes Benz nach links in Richtung Eigenzell ab. Hierbei übersah sie den Mercedes Benz einer 50-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Mauer gefahren

Mit seinem Mercedes Benz fuhr ein 32-Jähriger am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Ziegelbergstraße gegen eine Mauer, wobei an seinem Fahrzeug ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

Böbingen: Wer wurde gefährdet?

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr einen Lkw, welcher die B 29 zwischen Böbingen und Schwäbisch Gmünd in Fahrtrichtung Stuttgart befuhr und hierbei offenbar mehrfach auf die Gegenfahrspur geriet. Teilweise fuhr der Sattelzug Zeugenaussagen zufolge über eine Strecke von ca. 100 Metern mit einer Radbreite auf der Gegenfahrbahn. Kurz vor Bruck konnte der Sattelzug mit Milch-Auflieger von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd angehalten und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Durchgeführte Test auf Alkohol bzw. Betäubungsmittel verliefen negativ. Autofahrer, welche durch den Lkw gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Lorch: Auf frischer Tat ertappt

Kurz nach 17 Uhr am Sonntagnachmittag wurden zwei 26 und 28 Jahre alte Männer auf dem Wertstoffhof in Lorch angetroffen, als sie diversen Elektroschrott zum Abtransport in einem Rucksack bereitstellten. Die beiden waren von einem Zeugen beobachtet worden, welcher die Polizei verständigte.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Mit seinem Opel Insigna fuhr ein 24-Jähriger am Sonntagvormittag kurz nach 11 Uhr rückwärts auf die Lautertalstraße ein. Hierbei beschädigte er einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellten Mercedes-Vito, wobei ein Gesamtschaden von rund 1600 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 61-Jähriger am Sonntagmorgen verursachte, als er mit seinem VW Polo beim Rangieren in der Eutighofer Straße eine Ampelanlage beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Polizeibeamte beleidigt

Wegen Unstimmigkeiten mit der Geschäftsführerin einer Gaststätte am Bahnhofsplatz, kam es am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr vor dem Lokal zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Beim Eintreffen der Polizei wurde einem 29-Jährigen gegenüber ein Platzverweis ausgesprochen. Diesen quittierte er mit Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten.

