POL-PDLD: Weyher - In Hotel eingebrochen

Weyher (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (TZ: 01.08.2021, 22.45 Uhr bis 02.08.2021, 07.15 Uhr) in ein Hotel in der Josef-Meyer-Straße eingebrochen. Über ein aufgehebeltes Hoftor gelangten die Täter in das Objekt und suchten verschiedene Räumlichkeiten ab. Ersten Ermittlungen zufolge wurde Bargeld entwendet. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 entgegen.

