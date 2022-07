Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Frontalzusammenstoß

Am Samstag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Einkornstraße, vom Bahnhof kommend, in Richtung Sulzdorfer Straße mit seinem PKW Peugeot. Auf Höhe der Kleingartenanlage kam er in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW Dacia einer 70-Jährigen zusammen. Der PKW Dacia wurde um 180 Grad gedreht und rutschte die dort befindliche Böschung runter. Bei dem Unfall erlitt die 70-Jährige leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 35.000 Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit drei Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.

Gem. Blaufelden - PKW mehrfach überschlagen

Am Samstag gegen 19:30 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem PKW VW auf der B 290 von Blaufelden in Richtung Rot am See. Kurz nach Blaufelden kam er aus unbekannter Ursache nach rechts in den Grünstreifen. Durch das starke Gegenlenken schleuderte er nach links über die Gegenfahrbahn und das Auto überschlug sich mehrmals, bevor es in dem angrenzenden Feld zum Endstand kam. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr Blaufelden war mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz.

