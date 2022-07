Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit sechs Verletzten

Waiblingen: Sechs Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Am Samstagnachmittag, um 15:15 Uhr, ereignete sich auf der Westumfahrung ein Verkehrsunfall. Der 50-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Vito fuhr von Waiblingen in Richtung Fellbach. An der Einmündung in die Schmidener Straße kam ihm eine 27-jährige Opel Corsa-Fahrerin entgegen, die ohne auf den Gegenverkehr zu achten nach links abbog. Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 19.000 Euro. Zu Absperrmaßnahmen und Reinigung der Straße waren sowohl die freiwillige Feuerwehr aus Waiblingen mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften, als auch die Straßenmeisterei Weinstadt notwendig.

