Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Betrüger machen Beute, Unfallflucht, Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Westhausen: "Enkeltrick 2.0" - 60-Jährige wurde Opfer dieser Betrugsmasche

Eine 60-Jährige aus Westhausen wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr das Opfer bislang unbekannter Betrüger. Die Frau erhielt per WhatsApp eine Nachricht, welche angeblich von ihrer Tochter stammte. In der Nachricht teilte die "Tochter" mit, dass ihr Handy kaputt wäre, sie aber noch eine wichtige Überweisung tätigen müsste. Hilfsbereit übernahm die 60-Jährige die Überweisung im vierstelligen Bereich. Erst später wurde der Frau klar, dass sie einem Betrüger aufgesessen ist.

So können Sie sich schützen:

- Behalten Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messangerdienste ein gesundes Maß an Misstrauen - Speichern Sie unbekannte Nummern nicht automatisch ab. - Vereinbaren Sie mit Angehörigen Codewörter für sensible Telefonate oder Chats - Fragen Sie bei Ihren Angehörigen nach; nutzen Sie hierzu die "alte" Nummer - Bitten Sie Ihre Familie über Änderungen von Telefonnummern persönlich informiert zu werden.

Aalen: Unfallflucht

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Pkw-Lenker verursachte, als er am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr einen Opel Corsa beschädigte, der in dieser Zeit im Parkhaus am Bahnhof abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Täferroter Straße / Hans-Dimar-Straße missachtete eine 26-jährige VW-Fahrerin am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr die Vorfahrt eines 38 Jahre alten Audi-Fahrers. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand, war der Audi nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell