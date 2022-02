Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 27.02.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Leicht verletzt wurde am Samstagmorgen ein 24-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Barnstorf. Gegen 06:00 Uhr befuhr er mit seinem Pkw Toyota Corolla Verso die Bremer Straße in Richtung Barnstorf und übersah hierbei die vorausfahrende Land- und Forstwirtschaftliche Maschine eines 47-jährigen Fahrzeugführers. Infolgedessen fuhr der 24-jährige Pkw-Fahrer ungebremst auf diese auf und überschlug sich daraufhin. Hierbei verletzte er sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 23000 Euro.

Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten leicht verletzten Person

Am 26.02.2022, gegen 14:15 Uhr, ist es auf der Schlesier Straße in Diepholz zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 40-jähriger Mann leicht verletzt wurde. In Höhe Haus-Nr. 42 kam der alleinbeteiligte Quad-Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Das Quad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Freitag den 25.02.2022 auf Samstag den 26.02.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf das umfriedete Grundstück des Agenturgebäudes in Lemförde und gelangten unter Zuhilfenahme einer herumstehenden Holzleiter auf den dortigen Balkon. Nach gewaltsamen Aufhebeln des Terrassenfensters wurden sämtliche Büroräume durchwühlt und anschließend eine Aluteleskopleiter sowie eine Kreditkarte entwendet. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Diepholz unter Tel.: 05441/971-0 mitzuteilen.

PK Weyhe

Verkehrsunfall in 28844 Weyhe mit unklarer Verursachungslage / Zeugen gesucht

Am Samstag, gg. 11.10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Kirchweyher Straße mit der Straße Im Mühlengrunde zu einem Verkehrsunfall, der zu einem Gesamtschaden von ca. 10000 Euro führte. Sowohl die 70jährige aus Weyhe, die mit ihrem Volvo auf der Kirchweyher Straße in Richtung Leeste unterwegs war, als auch die 38jährige Seat-Fahrerin ebenfalls aus Weyhe, die von der Straße Im Mühlengrunde nach links auf die Kirchweyher Straße einbiegen wollte, gaben der Polizei gegenüber an, dass die Ampel vor dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich für sie grün angezeigt hätte. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter 0421-80660 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell