Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Motorrad Unfall ---

Diepholz (ots)

Gegen 09.15 Uhr am heutigen Freitag wurde eine 16-jährige Krad-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in Uenzen schwer verletzt. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer hatte beim Einbiegen in Uenzen in die Uenzer Dorfstraße (K 129) die von links kommende, vorfahrtberechtigte, Krad-Fahrerin übersehen. Beide Fahrzeuge kollidierten, das Krad prallte in die Fahrerseite des Pkw. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus gebracht werden. Der 22-jähriger Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Unfallstelle wurde für ca. 2 Stunden für die Aufnahme und Bergungsabreiten voll gesperrt. Der Pkw und das Leichtkraftrad wurden durch den Unfall stark beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell