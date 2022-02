Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfälle in Borstel, Syke, Twistringen und Weyhe ---

Diepholz (ots)

Borstel - Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 12.10 Uhr wurde eine Pkw-Fahrerin bei einem Auffahrunfall auf der B214 in Borstel leicht verletzt. Die 24-jährige Sulingerin befuhr die Nienburger Straße in Fahrtrichtung Sulingen. In Höhe einer Einmündung musste mit ihrem Mitsubishi aufgrund eines vor ihr fahrenden Pkw abbremsen. Ein ihr folgender 51-jähriger Nienburger erkannte dies in seinem Mercedes-Sprinter zu spät und fuhr auf den Mitsubishi auf. Die Sulingerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Weyhe - Verkehrsunfall

In der Bahnhofstraße in Weyhe kam es am Mittwochabend gegen 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw und einer Radfahrerin. Eine 58-jährige Bremerin befuhr mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Ortskern Kirchweyhe. Sie hielt zunächst am Fahrbahnrand, um zu wenden, und fuhr schließlich an. Dabei übersah sie die links an dem Pkw vorbeifahrende 36-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.

Twistringen - Verkehrsunfall

Ein 20-jähriger Weyher befuhr in der Nacht zu Donnerstag gegen 00:30 Uhr die B51 in Twistringen in Fahrtrichtung Bassum. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der Pkw des 20-jährigen Weyhers nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Findling und kam schließlich auf dem Grundstück eines Anwohners zum Stehen. Der Fahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Syke - Verkehrsunfall

Am Mittwoch um 06:40 Uhr befuhr ein 43-jähriger Syker mit seinem Pkw den Hachedamm in Fahrtrichtung Bundesstraße 6. Im Einmündungsbereich zur Bundesstraße übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtberechtigten 56-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 56-jährige Fahrradfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Bremen verbracht.

