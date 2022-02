Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Asendorf, Wohnhausbrand in der Nacht - Stuhr, Falsche Wasserwerker täuschen Rentnerin - Weyhe, Lange Sperrung für Lkw Bergung ---

Diepholz (ots)

Asendorf - Brand eines Wohnhauses

In der Nacht zum Mittwoch gegen 01.00 Uhr erschien der Bewohner eines ländlichen Gehöftes in der Uepser Heide bei einem Nachbarn und teilt den Brand seines Hauses mit. Beide alarmieren sofort die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand das Wohnhaus auf dem Gehöft bereits in Vollbrand. Der einzige Bewohner und auch Brandentdecker wurde vom Rettungsdienst versorgt. Er wurde durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer gänzlich zerstört. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 150000 Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Syke - Beim Ausparken hohen Schaden verursacht

Am Dienstag gegen 10:15 Uhr beabsichtigte ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus einer Parklücke auf einem Parkplatz Zum Hachepark in Syke auszuparken. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er jedoch in das vor ihm befindliche Gebäude. Am Gebäude und Pkw entsteht ein Sachschaden von ca.15000 Euro. Die genaue Unfallursache, technischer Defekt oder das Verwechseln von Gas und Bremse, müssen durch die weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Stuhr - Falsche Wasserwerker

Am Dienstag zwischen 12:10 Uhr und 12:25 Uhr klingelte ein bisher unbekannter Täter an der Wohnungstür einer 84-jährigen Stuhrerin aus Brinkum, Begonienstraße. Er gab sich als Wasserwerker aus und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung der Dame. Unter dem Vorwand die Wasseranschlüsse im Bad überprüfen zu müssen, begaben sich die beiden in das Badezimmer. Während der angeblichen Überprüfung der Anschlüsse verschaffte sich ein weiterer bislang unbekannter Täter Zutritt in die Wohnung. Er entwendete Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 3000 Euro.

Weyhe - Lkw von der Fahrbahn abgekommen

In der Rieder Straße in Weyhe-Ahausen geriet am gestrigen Dienstag gegen 14:45 Uhr ein Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Seitenraum stecken. Der Lkw hing letztendlich zur Hälfte im Graben fest und musste aufwendig von einem Kran geborgen werden. Die Landesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Die Sperrung konnte erst gegen 19.00 Uhr aufgehoben werden. Am Lkw selbst ist kein Schaden entstanden. Verletzt wurde auch niemand.

Lemförde - Einbruch

Bereits in der Nacht vom 18.02. auf den 19.02.22 ist in Lemförde, Amselweg, ein Unbekannter in ein Haus eingebrochen. Der Unbekannte muss durch eine Kellertür ins Haus gelangt sein, um dann das Wohnzimmer zu durchsuchen. Danach verschwand der ungebetene Gast unerkannt wieder. Wer in der Nacht ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, zu informieren.

