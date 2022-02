Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis, Versammlungen am Montag - Wehrbleck, Unfallgaffen führt zum Unfall ---

Diepholz (ots)

Landkreis - Versammlungen am Montag

Am gestrigen Montag hat die Polizei insgesamt 4 Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen im Landkreis Diepholz begleitet. Bei zwei Versammlungen lagen im Vorfeld Anmeldungen vor.

In Diepholz versammelten sich gegen 17.00 Uhr rund 30 Teilnehmer am Bremer Eck. Da dieses Treffen nicht angemeldet war, erklärte die Polizei das Treffen zur Versammlung und erließ Auflagen wie das Tragen einer FFP2 Maske. Auch in Twistringen trafen sich gegen 18.00 Uhr wiederholt ca. 20 Personen am Rathaus. Da auch hier keine Anmeldung vorlag, musste die Polizei das Treffen zur Versammlung deklarieren. In Stuhr-Brinkum und Bassum hatten Initiatoren die Versammlungen im Vorfeld angemeldet. In den Genehmigungen waren den Teilnehmern entsprechende Auflagen vorgegeben worden. In Stuhr- Brinkum trafen sich gegen 18.00 Uhr genau 24 Personen und in Bassum waren es zur selben Zeit 45 Personen. Die Polizei überwachte bei allen Versammlungen u.a. die Einhaltung der Auflagen. Die Teilnehmenden hielten sich an die Auflagen und mussten nur vereinzelt von der Polizei ermahnt werden. Alle 4 Versammlungen verliefen ohne jegliche Störungen.

Diepholz - Fahrerin alkoholisiert

Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise stoppte die Polizei in der Nacht zu Dienstag gegen 01.55 Uhr in der Steinfelder Straße eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta. Bei der Überprüfung stellte sich eine Alkoholbeeinflussung heraus. Der Atemalkoholwert lag bei 1,9 Promille. Dies Ergebnis erklärt dann auch die auffällige Fahrweise. Nach einer Blutprobe beschlagnahmte die Polizei den Führerschein und untersagte der 25-Jährigen die Weiterfahrt.

Wehrbleck - Wenn Unfallgafferei selbst zum Unfall führt

Am Montag 07.55 Uhr befuhren drei Pkw hintereinander die Bundesstraße 214 im Bereich Wehrbleck, Ortsteil Buchhorst, in Richtung Sulingen. Die ersten zwei Pkw mussten verkehrsbedingt abbremsen. Diese Situation erkannte der nachfolgende 19-jährige Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Pkw vor ihm auf. Diesen schob er dann noch auf den ersten Pkw. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 8500 Euro. Das Vorbeifahren eines Sattelzuges an der Unfallstelle aus der Gegenrichtung blieb nicht ohne Folgen. Der 25-jährige Fahrer des Sattelzuges war so durch den Unfall auf dem Gegenfahrstreifen abgelenkt, dass er selbst nach rechts in den aufgeweichten Wegeseitenraum geriet und dort sein Fahrzeug unbeabsichtigt im Grünstreifen "parkte". Für die Bergung des Sattelzuges musste die Bundesstraße dann voll gesperrt werden. Am Sattelzug und am Seitenraum entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Bei beiden Unfällen wurde zum Glück keiner verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell