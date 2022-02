Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 19.02.2022

Meldungen aus dem Polizeikommissariat Syke

Diebstahl einer Geldbörse in Syke

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Diebstahl beim Verbrauchermarkt Edeka in der Sudweyher Straße in Syke. Unbekannte Täter haben hierbei unbemerkt das Portmonee einer Geschädigten aus der Handtasche gestohlen. Neben diversen Personaldokumenten erlangten die Täter auch Bargeld. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Syke unter 04242 - 9690 entgegen.

Einbruchdiebstahl in Syke

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, brachen unbekannte Täter in der Zeit von 17 Uhr bis 13:30 Uhr mehrere Parzellen im Kleingartengebiet Am Hoyaer Berg in Syke auf. Die Täter durchwühlten die Objekte. Neben einer Kettensäge wurde möglicherweise weiteres Diebesgut erlangt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen telefonisch bei der Polizei Syke unter 04242 - 9690 zu melden.

Diebstahl aus Pkw in Twistringen

In der Donnerstagnacht zwischen 18:30 Uhr und 6 Uhr haben unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Pkw in der Osterstraße 15 in Twistringen eingeschlagen. Der Täter gelangte ins Fahrzeuginnere und konnte so an die offen abgelegte Geldbörse samt Bargeld gelangen. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, werden diese gebeten sich telefonisch bei der Polizei Twistringen unter 04243 - 970570 zu melden.

Meldungen aus dem Polizeikommissariat Weyhe

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Stuhr - Groß Mackenstedt Am Freitag, gegen 14:30 Uhr, wurde ein Wohnmobil der Marke Fiat in Stuhr-Gr.-Mackenstedt kontrolliert. Dieses war aufgefallen, weil der Fahrer trotz Rotlicht einer Ampel in eine Kreuzung eingefahren war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Wohnmobil seit mehreren Monaten keine gültige Versicherung besteht, das Fahrzeug gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen war und an den Kennzeichen die Zulassungsplaketten fehlten. Dem Fahrer und Halter des Fahrzeuges, einem 67-jährigen Mann aus Bremen-Kattenturm, waren die Umstände zwar bekannt, hielten ihn aber nicht davon ab, mit dem Wohnmobil zu fahren. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren; die Fahrt endete für ihn am Kontrollort.

Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht Verletzten - Stuhr-Fahrenhorst Am Freitag, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich auf der B51 in Stuhr-Fahrenhorst ein Auffahrunfall. Ein 56-jähriger Nissan-Fahrer aus Ehrenburg, ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Affinghausen, ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bassum und ein 20-jähriger Ford-Fahrer aus Bassum fuhren in genannter Reihenfolge auf der B51 in Richtung Süden. Vor einer Ampel mussten die Fahrzeuge anhalten. Der 20-jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes auf, der wiederum auf die vor ihm stehenden Fahrzeuge geschoben wurde. Der Mercedes-Fahrer und eine Beifahrerin in dem BMW wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- EUR. Die verletzte Beifahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht; der Mercedes und der Ford mussten abgeschleppt werden.

Entlaufener Emu in Weyhe-Kirchweyhe

Am Morgen des heutigen Samstags beschäftigte eine entlaufener Emu über mehrere Stunden die Polizei. Das Tier war im Bereich Heimstättenweg in Kirchweyhe aufgefallen. Alle Versuche das Tier einzufangen, blieben bislang erfolglos. Durch Ermittlungen konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden. Aber auch diesem gelang es nicht, sein Tier ins heimatliche Gehege zu bringen. Hilfe versprach er sich von einem Tierarzt, der im Besitz eines Betäubungsgewehres ist. Inwieweit dies Erfolg hatte, stand zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

Pressemeldungen aus dem Polizeikommissariat Sulingen Verkehrsunfall - Pkw gegen umgestürzten Baum Im Rahmen der Unwetterlage kam es zu zahlreichen Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume. Am 18.02.2022 gegen 18:30 Uhr fiel auf der Bundesstraße 214 in Höhe der Ortschaft Freistatt ebenfalls ein Baum auf die Fahrbahn. Ein 43jähriger Fahrzeugführer befuhr die B214 mit seinem VW aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Sulingen und konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. In Folge des Zusammenstoßes wurde der Beteiligte leicht verletzt. Zudem entstand an dem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

