Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Einbruch ---

Diepholz (ots)

Am späten Mittwochabend, zwischen 18:25 Uhr - 0 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Tabakwarenladen in der Steller Straße in Twistringen. Ein unbekannter Täter hat mit einem Gullideckel die Glasschiebetür des Geschäftes zerstört und sich so Zutritt verschafft. Aus der Warenauslage wurden diverse Tabakwaren entwendet. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen telefonisch bei der Polizei Twistringen, Tel. 04243 - 970570, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell