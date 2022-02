Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Scholen, Pkw überschlägt sich - Bassum, Diebstahl von Pkw-Emblemen ---

Diepholz (ots)

Scholen - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Morgen gegen 07.30 Uhr auf der L 341 wurden zwei Personen verletzt. Eine 20-jährige Fahrerin geriet aus ungeklärter Ursache zunächst rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, überschlug sich und blieb an einem Baum liegen. Ersthelfer befreiten die Fahrerin und ihre 20-jährige Beifahrerin. Beide wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Die Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber transportiert. Am Pkw der 20-Jährigen entstand Totalschaden.

Ehrenburg - Diebstahl eines Minibaggers / versuchter Diebstahl

In der Zeit von Freitag bis Montag haben Unbekannte in Ehrenburg, Wesenstedt, einen neuwertigen Minibagger der Marke Kubota mit Anhänger entwendet. Der Bagger hat einen Wert von ca. 35000 Euro und stand in der Hauptstraße. Kurz nach der Anzeigenerstattung am Montag konnte der Bagger in Zeven geortet und anschließend aufgefunden werden. Die Ermittlungen nach den Tätern laufen. In der Nacht von Montag auf Dienstag öffnete ein Unbekannter gewaltsam die Fahrertür eines Minibaggers. Der Bagger stand auf einer Baustelle in Ehrenburg, Brelloh. Gestohlen wurde nichts. Ob der oder die Täter gestört wurden ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Wetschen - Verkehrsunfall

An der Kreuzung Dückenort / Drebber Straße verunfallten gestern gegen 15.30 Uhr zwei Pkw. Eine 83-jährige Fahrerin übersah an der Kreuzung den Pkw einer 24-Jährigen. Beide Pkw kollidierten, aber zum Glück wurde niemand verletzt. An den Pkw entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Bassum - Weitere Embleme entwendet

In der Zeit von Samstag bis Dienstag wurden auf dem Firmengelände eines Autohandels, Am Damm, von insgesamt sieben Fahrzeugen die Embleme abgebrochen und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Kupfer gestohlen

Von einem im Umbau befindlichen landwirtschaftlichen Gebäude in Bruchhöfen wurden in der Zeit von Montagabend bis Dienstag, 8:00 Uhr, Kupferfallrohre und Kupfer-Regenrinnen im Wert von ca. 6500 Euro entwendet. Um an die Rohre zu gelangen, wurde ein Scheunentor gewaltsam aufgebrochen und die darin befindliche Leiter genutzt. Zum Abtransport des, aus 75 Metern Kupfer bestehenden, Diebesgutes muss ein größeres Fahrzeug vorgefahren sein. Wem etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Bassum - Pkw auf Parkplatz beschädigt

Am Dienstag in der Zeit von 9:00 Uhr bis 11:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Blumencenters an der Industriestraße ein anthrazitfarbener Skoda von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Wagen stand rückwärts eingeparkt vor dem Schaufenster und wurde vorne links am Kotflügel und an der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher hat sich unerlaubt entfernt und einen Schaden von über 1500 Euro hinterlassen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Weyhe-Dreye - Fahrer alkoholisiert

Einen 31-jährigen Pkw-Fahrer kontrollierte eine Polizeistreife in der Nacht zum Mittwoch gegen 01.55 Uhr in Dreye, Dreyer Straße. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille. Dem 31-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell