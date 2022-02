Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis, störungsfreie Versammlungen am Montag - Unbekannte beschädigen drei Pkw in Bassum - Brand am Wohnhaus in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Landkreis - Versammlungen

Am gestrigen Montag hat die Polizei insgesamt vier Versammlungen begleitet. Drei Versammlungen waren im Vorfeld angemeldet worden. In Diepholz trafen sich um 17.30 Uhr rund 60 Teilnehmer, in Bassum um 18.00 Uhr ebenfalls rund 60 Teilnehmer und in Stuhr-Brinkum um 18.00 Uhr 20 Teilnehmer. Bei allen Versammlungen wurden die Auflagen eingehalten und die Polizei beschränkte ihre Arbeit auf die Begleitung und Absicherung. In Twistringen trafen sich gegen 18.00 Uhr rund 30 Teilnehmer zu einer nicht angemeldeten Kundgebung. Hier erklärte die Polizei die Kundgebung zur Versammlung und verkündete Auflagen. Diese wurden von den Teilnehmenden eingehalten. Insgesamt verzeichnete die Polizei einen störungsfreien Verlauf und weniger Teilnehmende an den Versammlungen, als in den Wochen zuvor.

Maasen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag gegen 17.30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem Transporter die Landesstraße 352 aus Richtung B 214 kommend in Richtung Maasen. Ein vorausfahrender SUV der Marke Audi bremste stark ab und bog dann nach links ab. Um eine Kollision mit dem Audi zu verhindern, wich der Fahrer des Transporters nach rechts in den Wegeseitenraum aus und kollidierte dort mit einem Straßenschild. Der Fahrer des Geländewagens hielt nach dem Abbiegen kurz an, fuhr dann jedoch gleich weiter. Am Transporter und am Straßenschild entstand Sachschaden. Die Polizei Sulingen bittet Unfallzeugen, insbesondere den Fahrer des Audis, sich unter Tel. 04271/949-0 zu melden.

Wehrbleck - Lkw im Graben

Am Montag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit einem Sattelzuge die Bundesstraße 214 aus Richtung Sulingen kommend in Richtung Diepholz. In Höhe der Ortschaft Wehrbleck geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Da der Lkw nun im Seitenraum genau zwischen zwei Bäumen stand, gestaltete sich die Bergung des Fahrzeugs etwas schwieriger. Am heutigen Tag soll nun unter Vollsperrung der Bundesstraße bei Tageslicht das Fahrzeug geborgen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen entstand am Sattelzug lediglich leichter Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Lemförde - Einbrüche

Im Laufe des letzten Wochenendes sind unbekannte Täter in zwei Häuser in der Bahnhofstraße eingebrochen. In beiden Fällen wurden die Terrassentüren gewaltsam geöffnet. In einem Fall blieb es bei einem Versuch und die Täter gelangten nicht ins Haus. Im zweiten Fall gelangten die Täter ins Haus, durchsuchten mehrere Räume und flüchteten wieder. Bislang konnte kein Diebesgut festgestellt werden.

Stuhr - Brand

Gegen 02.20 Uhr meldete eine Anwohnerin einen Brand an einem Mehrfamilienhaus in Stuhr-Varrel, Brandenburger Straße. Die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei entdeckten auf dem rückwärtigen Grundstück brennende Sträucher am Haus. Durch das Feuer wurde der Dachüberstand des Hauses beschädigt. Auch das Glas mehrerer Fenster ging zu Bruch. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Alle 16 Bewohner*innen des Hauses hatten sich unmittelbar in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt. Nach Beendigung der Löscharbeiten und ordentlicher Lüftung konnten die Bewohner*innen, wer wollte, wieder in das Haus zurück. Dies Angebot nahmen alle an. Die genaue Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Jedoch gibt es derzeit keinerlei Anhaltspunkte für eine Brandstiftung. Am Haus entstand Sachschaden.

Bassum - Sachbeschädigungen an Pkw

Drei Kraftfahrzeuge wurden am Montag im Bassumer Ortsgebiet beschädigt, in dem die jeweiligen Fahrzeug-Embleme gewaltsam entfernt wurden. Zwei PKW standen in der Harpstedter Straße; die Schäden müssen in der Zeit von 17:30 bis 18:30 verursacht worden sein. Bei einem dritten Fahrzeug, das in der Handwerkstraße abgestellt war, wurden die Beschädigungen in der Zeit von 06:25 bis 12.45 Uhr verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Bassum - Stahl-Diebstahl

In der Zeit von Freitag bis Samstag jeweils 13:00 Uhr, wurden vom umzäunten Firmengelände eines Bassumer Unternehmens ca. 400 kg Edelstahl Vierkant, Länge von 30 cm bis 1 Meter, entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1700 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall

Beim Überholvorgang, trotz Überholverbot, auf der B 61 am Montag gegen 14.45 Uhr kollidierte ein 40-jähriger Bremer mit seinem Ford-Transit mit einem Mini Cooper. Dessen 53-jähriger Fahrer stand im Gegenverkehr auf der Linksabbiegerspur Richtung Natenstedt. Verletzt wurde niemand, aber beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 14000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell