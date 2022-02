Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Autofahrer greift Polizisten in Wagenfeld an - Verkehrsunfälle mit Verletzten in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Widerstand gegen Polizei

Als eine Polizeistreife am Sonntag gegen 03.30 Uhr in der Schützenstraße in Wagenfeld einen Pkw anhalten wollte, versuchte der Fahrer zunächst zu flüchten. Er konnte aber nach kurzer Verfolgung von der Polizei angehalten werden. Eine Überprüfung der Atemluft des 40-jährigen Fahrers ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille. Als der 40-Jährige zur Blutentnahme zur Dienststelle mitgenommen werden sollte, griff er unvermittelt die Polizistin und ihren Kollegen an. Erst durch Einsatz von Pfefferspray und Unterstützungskräften gelang es den 40-Jährigen unter Kontrolle zu bekommen. Die Polizistin wurde leicht verletzt, ihr Kollege musste mit schwereren Verletzungen ärztlich behandelt werden und war nicht weiter dienstfähig. Auf dem Weg zur Dienststelle und bei der anschließenden Blutprobe beleidigte der 40-Jährige durchgehend die Einsatzkräfte. Die restliche Nacht musste der Mann in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Einsatzkräfte neben dem Führerschein auch noch Betäubungsmittel. Der Führerschein und die Betäubungsmittel wurden von der Polizei beschlagnahmt. Den 40-Jährigen erwarten jetzt gleich mehrere Strafverfahren.

Stuhr - Pkw landet am Baum im Vorgarten

Am Montag gegen 06.30 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen im Vorgarten eines Hauses in der Stuhrer Landstraße stehenden Pkw. Der Fahrer soll noch eingeklemmt im Fahrzeug sitzen. Die ersten Einsatzkräfte befreiten den verletzten 32-jährigen Fahrer und übergaben ihn an die Rettungskräfte. Nach ersten Erkenntnissen war der Pkw in den frühen Morgenstunden (genaue Uhrzeit bislang nicht bekannt) auf der Stuhrer Landstraße in Richtung Moordeich gefahren, aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, über einen Gehweg und durch einen Zaun gefahren bevor er mit einem Baum kollidierte. Da Alkoholeinfluss beim Fahrer nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Stuhrer Landstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Stuhr - Schwerer Verkehrsunfall

Am heutigen Vormittag gegen 09.30 Uhr kam es auf der B 51 in Stuhr-Seckenhausen zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Nach ersten Erkenntnissen war eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten und mit dem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Der 52-jährige Lkw-Fahrer hatte noch versucht nach rechts in den Seitenraum auszuweichen, konnte aber eine seitliche Kollision nicht verhindern. Die hochschwangere Pkw-Fahrerin wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer stand unter Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10000 Euro. Die B 51 musste für die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung für längere Zeit voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell