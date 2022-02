Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sturmbilanz der Polizei - Taschendiebe im Landkreis unterwegs - Bruchhausen-Vilsen, Pkw zerstört Verteilerkasten ---

Diepholz

Landkreis - Sturmbilanz

Zusammen mit der Feuerwehr ist die Polizei im Landkreis Diepholz in der Nacht und am Morgen zu einer Vielzahl von Einsätzen durch den Sturm alarmiert worden. Alleine die Polizei zählte bis 12.00 Uhr heute Mittag 48 Einsätze, da sind die Einsätze der Feuerwehr noch nicht mit eingerechnet. In Eydelstedt wurde das Dach einer Scheune abgedeckt, in Stuhr und in Lembruch krachten Bäume auf parkende Pkw. Andere Bäume stürzten um und blockierten Straßen. Bauzäune legten sich auf Gehwege und Trampoline schwebten durch die Luft. Die Polizei musste viele kleinere Gefahrenstellen absichern, auch damit die Feuerwehr gefahrlos arbeiten konnte. Bislang blieb es zum Glück bei Sachschäden und niemand wurde verletzt.

Landkreis - Taschendiebstähle

Am Mittwoch wurden gleich drei Einkaufende Opfer von Taschendiebstählen. Unbekannte entwendeten die Geldbörsen der Opfer, als diese mit dem Einkauf beschäftigt waren. In Kirchweyhe, im Aldi, wurde einer 84-Jährigen die Geldbörse aus einem Beutel entwendet, der am Einkaufswagen hing. In Barnstorf, bei Lidl, wurde ein 68-Jähriger von mehreren Personen bedrängt. Anschließend stellte er das Fehlen der Geldbörse fest. Auch in Lemförde, bei Aldi, wurde einer 55-Jährigen die Geldbörse während des Einkaufs aus der Jackentasche entwendet. Die Polizei kann nur wiederholt darauf hinweisen, Geldbörsen oder Brieftaschen in Innentaschen, möglichst dicht am Körper, zu tragen. Allzu sorgloser Umgang erleichtert den Dieben die Arbeit. Weitere Hinweise und Tipps findet man im Internet unter www.polizei-beratung.de oder erhält sie beim Präventionsteam der Polizei, Tel. 05441 / 971 108.

Wagenfeld - Ohne Führerschein

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer geriet gestern gegen 19.35 Uhr ins Visier einer Polizeistreife, da die Kennzeichen an seinem Pkw kein Zulassungssiegel aufwiesen. Die folgende Kontrolle in der Straße Am Friedhof brachte dann noch mehr zum Vorschein. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und die Kennzeichen sind nicht nur nicht gesiegelt, sondern gehören auch noch zu einem ganz anderen Pkw. Die Kennzeichen wurden von der Polizei beschlagnahmt und dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich auf gleich mehrere Strafverfahren einstellen.

Bassum - Vorfahrtsunfall

Eine 18-jährige Bassumerin wollte am Mittwoch mit ihrem Opel Corsa gegen 12.00 Uhr vom Graf-Zeppelin-Ring die Industriestraße in Richtung Handwerkstraße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 35-jährigen Bassumerin, die mit ihrem Mini Cooper unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Bruchhausen-Vilsen - Verteilerkasten beschädigt

Ein 18-jähriger Bückener ist am Mittwochabend mit seinem Skoda gegen 22.00 Uhr auf der Langen Straße, aus noch ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Bordstein touchiert und ist ins Schleudern gekommen. Anschließend überfuhr er einen Stromverteilerkasten. Durch den Zusammenprall wurde seine 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 10000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell