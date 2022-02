Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Fahrer schwer verletzt - Twistringen, Lkw kippt um - Weyhe, Polizei sucht Fahrrad Eigentümer ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Unter Alkohol und ohne Versicherung

In der Diepholzer Straße stoppte die Polizei in der Nacht zum Freitag gegen 01.00 Uhr einen 51-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille. Eine Versicherung für den Pkw konnte der 51-Jährige auch nicht nachweisen. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Kennzeichen stellte die Polizei sicher.

Weyhe - Fahrrad Eigentümer gesucht (Foto)

Die Polizei Weyhe sucht den Eigentümer eines am 30.12.2022 sichergestellten Fahrrades. Die Sicherstellung erfolgte in Kirchweyhe, kurz nachdem das Fahrrad am Bahnhof entwendet wurde. Dies gab der Mann zumindest bei der Kontrolle gegenüber der Polizei an. Da er keinen Eigentumsnachweis vorzeigen konnte, wurde das Fahrrad sichergestellt. Bislang hat sich der Eigentümer aber noch nicht bei der Polizei gemeldet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad, Marke BICYCKLES, Typ EXT500. Das Rad hat eine 24-Gang Kettenschaltung. Hinweise bitte an die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660.

Bassum - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Harpstedter Straße wurde gestern gegen 15.00 Uhr ein 58-jähriger Bassumer schwer verletzt. Der 58-Jährige war mit seinem Pkw von Harpstedt auf dem Weg nach Bassum, als er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Er war zunächst im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der 58-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Harpstedter Straße musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 21000 Euro.

Twistringen - Lkw kippt um (Foto Polizei)

Aus noch ungeklärter Ursache ist heute gegen 07.40 Uhr ein Lkw Sattelzug von der Nienburger Straße in den Seitenraum geraten und auf die Seite gekippt. Der mit Getreide / Futtermittel beladene Sattelzug begrub die Leitplanke unter sich und landete schließlich auf dem Radweg. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Der gesamte Schaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 95000 Euro beziffert. Für die anstehenden Bergungs- und Aufräumarbeiten ist die Nienburger Straße voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

