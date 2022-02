Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Orkantief #Zeynep sorgt für viel Einsätze ---

Diepholz (ots)

Seit gestern späten Nachmittag bis in die Nacht und auch noch am heutigen Vormittag sorgte das Orkantief Zeynep bei der Polizei für viele Einsätze. Das Orkantief hat insbesondere in der Nacht bei der Polizei für nahezu 50 Einsätze gesorgt. Zum Glück blieb es bei Sachschäden und niemand wurde schwer verletzt.

Unzählige Bäume stürzten bei dem Sturm um und versperrten Verkehrswege. Auch mehrere Bauzäune und Gartenzäune ließ der Sturm umstürzen. Insgesamt 10 Verkehrsunfälle verzeichnete die Polizei. Dabei stürzten entweder Bäume oder Äste auf Fahrzeuge, oder die Fahrzeuge fuhren gegen auf der Straße liegende Bäume. Auch ein Streifenwagen ist in der Nacht bei einer Einsatzfahrt gegen einen auf der Fahrbahn liegenden Baum gefahren. Die Fahrer und Mitfahrenden wurden, wenn überhaupt, nur leicht verletzt. Ein Anhänger ohne Ladung wurde während der Fahrt von einer Windböe umgeworfen. Auch Mülltonnen und andere Kleinteile machten sich durch den Sturm selbständig und sorgten für Gefahrenstellen. In vielen Fällen sicherte die Polizei Gefahrenstellen ab, damit die Feuerwehr ihre Arbeit machen konnte. Die Straßenmeistereien mussten in der Nacht mehrere Straßen für kurze Zeit sperren, da Bäume umzustürzen oder Äste herunterzufallen drohten.

Auch am heutigen Vormittag, bei Tageslicht, ist die Polizei zusammen mit der Feuerwehr zur Beseitigung noch einiger Gefahrenstellen unterwegs.

