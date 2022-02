Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++Hüde - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++Weyhe - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen++

Diepholz (ots)

Hüde - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Zur Hohen Sieben in Hüde, bei dem eine 65-Jährige leicht verletzt wurde. Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer aus Halle kam auf der "Hohen Sieben" in Hüde zum Stehen. Dies übersah ein nachfolgender 45-jähriger Autofahrer aus Lohne und fuhr mit seinem Citroen auf den Mercedes auf. Der Citroen war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit. Die 65-jährige Beifahrerin des Mercedes-Fahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Weyhe - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr kam es in der Lahauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 19-jähriger Stuhrer befuhr die Lahauser Straße in Fahrtrichtung Sudweyher Straße mit seinem VW Polo. Aufgrund nasser Fahrbahn geriet er im Kurvenverlauf auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er seitlich mit dem Seitenspiegel eines entgegenkommenden 43-jährigen Stuhrer mit seinem VW Passat zusammen. Der abgefahrene Spiegel prallte auf den Pkw des dahinter befindlichen Fahrers aus Weyhe. An allen Pkw entstand leichter Sachschaden von insgesamt ca. 900 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.

