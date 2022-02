Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 26.02.2022

Diepholz (ots)

Pressemeldung PI Diepholz vom 26.02.2022

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz, Lüderstraße -Fahren unter Einfluss Am 25.02.2022, gegen 15:20 Uhr, befährt ein 44-jähriger Pkw Führer die Lüderstraße in Diepholz. Dort wird dieser durch eine Polizeistreife kontrolliert. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Es wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Wagenfeld-Ströhen, Mindener Straße - Unfallflucht Am 26.02.2022, gegen 07:17 Uhr, kommt es in der Mindener Straße in Wagenfeld-Ströhen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchiert mit dem linken Außenspiegel seines Pkw Transporter den linken Außenspiegel des Pkw des Geschädigten. Anschließend fährt der Fahrer des Transporters davon. Es soll sich um einen roten Kastenwagen mit dunklen Scheiben gehandelt haben. Wer Hinweise geben kann meldet sich bei der Polizei Diepholz unter der 05441-9710.

PK Syke

Bruchhausen-Vilsen / OT: Uenzen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten 16-jährigen Leichtkraftradfahrerin

Am 25.02.2022, gegen 09:15 Uhr, befährt eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin aus Bruchhausen-Vilsen mit ihrer Yamaha die Uenzener Dorfstraße (K 129) in Fahrtrichtung Süstedt. Im Einmündungsbereich zur Uenzener Dorfstraße übersieht ein 32-jähriger Uenzener beim Einfahren auf die bevorrechtigte Uenzener Dorfstraße (K129) mit seinem Opel die von links kommende Leichtkraftradfahrerin und kollidiert mit dieser. Das Leichtkraftrad wird bei dem Verkehrsunfall komplett zerstört. Die 16-jährige Leichtkraftfahrerin, welche auf der Fahrerseite in Höhe der B-Säule gegen den Opel prallt, wird bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen. Der Opelfahrer wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An dem Opel entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 EUR. Während der Unfallaufnahme wird die Uenzener Dorfstraße für ca. 1 ½ Stunden vollgesperrt.

PK Weyhe

Seckenhausen - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Freitag gegen 11:15 Uhr fällt ein 82jähriger VW-Fahrer aus Stuhr einer Polizeistreife aufgrund eines riskanten Abbiegemanövers im Bereich Seckenhausen auf. Bei der folgenden Kontrolle in der Straße Weiße Riede stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Der anschließende Test ergibt einen Atemalkoholwert von ca. 1,8 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell