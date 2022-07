POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pedelec-Diebstahl, Unfall mit drei Leichtverletzten, Einbrecher richtet sich häuslich ein- Teil 2: Der Morgen danach

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Pedelec-Diebstahl, Unfall mit drei Leichtverletzten, Einbrecher richtet sich häuslich ein- Teil 2: Der Morgen danach

Aalen (ots)

Crailsheim: Pedelec entwendet

Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend zwischen 23:20 Uhr und 23:10 Uhr ein auf dem öffentlich zugänglichen Fahrradstellplatz abgeschlossenes Pedelec der Marke Kaisda in schwarz mit blauen Streifen.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Stimpfach-Randenweiler: Einbrecher richtet sich häuslich ein - Teil 2 - Der Morgen danach

Wie bereits berichtet, hatte sich ein bislang unbekannter Einbrecher am Mittwochabend in einem Wohngebäude in der Hauptstraße so wohlgefühlt, dass er sich dort nicht nur einen Schlafplatz hergerichtet hatte, sondern auch eine Dusche nahm. Auch bediente sich der Eindringling am Kühlschrank und wollte sich einen Scheibe Leberkäse anbraten, bevor er von den Bewohnern des Gebäudes ertappt und aus dem Haus vertrieben wurde.

Am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr meldete sich die Bewohnerin erneut bei der Polizei und teilte mit, dass sie den Mann in ihrem Garten schlafend vorgefunden hätte. Im weiteren Verlauf stand der Mann auf und frühstückte die im Garten befindlichen Himbeeren her, bevor er erneut von dem Grundstück verschwand. Dabei trug er die Kleidung eines der Bewohner des Hauses.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 39-jährigen Mann wenig später entdecken und ihn vorläufig festnehmen. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss dennoch mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Wallhausen: Fahrzeug landet im Graben - drei Leichtverletzte

Am Freitag kurz vor 12:00 Uhr war ein Ford-Fahrer auf der B290 von Rot am See in Richtung Wallhausen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Schainbach kam er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen dortigen Graben. Dadurch wurde das Auto einmal überbockt und landete auf dem Dach. Der Fahrer, sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

