Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Winterbach: Unfall an Kreuzung

Am Freitagvormittag gegen 09:40 Uhr befuhr ein 51-jähriger BMW-Fahrer die K1865 aus Manolzweiler kommend. An der Goldbodenkreuzung übersah er eine vorfahrtsberechtigte 66-jährige Mercedes-Fahrerin, welche auf der L1150 von Baltmannsweiler kommend in Richtung Winterbach fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wodurch beide leichte Verletzungen erlitten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.

Plüderhausen: Gartenhütten aufgebrochen

Ein Dieb brach zwischen Mittwochvormittag 10 Uhr und Freitagvormittag 09 Uhr drei Gartenhäuser im Gewann Burghalde auf. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Täter nichts aus den Gartenhäusern. Er verursachte an diesen jedoch Sachschaden in bislang unbezifferter Höhe. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 81344 um Zeugenhinweisen.

Fellbach-Schmiden: Einbruch in Kindergarten

Zwischen Donnerstagnachmittag 17 Uhr und Freitagmorgen 07:30 Uhr drang ein Dieb in einen Kindergarten im Postweg ein indem er ein Fenster aufhebelte. Anschließend verschaffte er sich Zutritt zu einem dortigen Büro und entwendete aus diesem Bargeld in Höhe von etwa 300 Euro. Der Dieb verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Schmiden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 41798 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Murrhardt: Kupferdachrinne entwendet

Ein Dieb montierte zwischen Mittwoch und Donnerstag die Dachrinne einer Gasübergabestation im Eichwald ab und entwendete diese. Der Wert der Dachrinne liegt nach bisherigen Erkenntnissen im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise zum bislang unbekannten Dieb nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell