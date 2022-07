Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Braunsbach: Unfallflucht

Gegen 12:00 Uhr am Donnerstag fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Döttinger Straße Richtung Döttingen entlang. Kurz nach dem Torturm streifte er hierbei einen dort geparkten Ford Focus mit seinem PKW. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt unerlaubterweise fort. An dem Ford Focus entstand Sachschaden von 1.000 Euro.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen 40-50 Jahre alten Mann mit gebräuntem Teint und kurzen braunen Haaren gehandelt haben. Er war mit einem alten, ausgebleichten Kleinwagen, welches Altschäden auf der Fahrerseite aufweist, unterwegs.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

Mainhardt: Auto kommt von Fahrbahn ab

Gegen 16:10 Uhr am Donnerstag befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Nissan die B14 aus Michelfeld kommend in Fahrtrichtung Mainhardt. Kurz vor Bubenorbis kam er nach rechts ins Bankett, übersteuerte und in der Folge kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch kippte das Auto und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Rosengarten: Frontalzusammenstoß

Gegen 10:30 Uhr am Donnerstag war eine 71 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Audi A3 auf der L1054 von der Ziegelmühle kommend in Richtung Uttenhofen unterwegs. Hierbei geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Ein 49-Jähriger versuchte mit seinem Daimler-Kleinlaster den Zusammenstoß durch Ausweichen auf die Gegenfahrspur zu vermeiden. Die Audi-Fahrerin korrigierte ihren Fehler und zog wieder nach rechts, wo es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Audi-Fahrerin wurde zu ärztlichen Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Wolpertshausen: Unfall mit Leichtverletztem

Ein 61-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstag um circa 20:10 Uhr die L1037 aus Richtung BAB kommend zur Einmündung L2218. Hier wollte er an der Einmündung nach links in Richtung Crailsheim abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Crailsheim kommenden 64-jährigen Toyota-Fahrers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Toyota zunächst um die Längsachse geschleudert und überschlug sich mehrfach. Ein im Fahrzeug befindlicher Hund wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Er lief nach dem Unfall zunächst davon. Der Fahrer des Toyota wurde leicht verletzt und musste in eine Klinik. Der Hund wurde später von Familienangehörigen eingefangen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell