Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ups, da ist was schief gelaufen- Unfallflucht und Unfall

Aalen (ots)

Michelfeld-Molkenstein: Ups, da ist was schiefgelaufen

Am Dienstagabend meldete sich ein Anwohner aus Molkenstein, dass bei ihm auf seinem Grundstück zwei Pakete abgestellt worden wären. Der Mann öffnete ein Paket und stellte fest, dass es sich um Luftfracht aus den USA handelte. Auf einem vorgefundenen Lieferschein stand etwas was er als "Stammzellen" deutete.

Die Streife des Reviers Schwäbisch Hall brachte dann schnell Licht in das Dunkel.

Die Pakete enthielten Trockeneis und Dosen eines Corona-Impfstoffes.

Offenbar war bei dem zuständigen Logistikunternehmen einiges schiefgelaufen: Aus Schweden war auf wundersame Weise Schwäbisch Hall geworden.

Fichtenberg: Unfallflucht

Am Mittwoch ereignete sich in der Straße Hirschäcker ein Unfall bei dem ein bislang unbekannter Fahrer mit einem LKW einen in einer Hofeinfahrt geparkten VW Bora. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher unter Telefon 07971 95090.

Fichtenberg: Vorfahrt missachtet

Gegen 11:30 Uhr am Mittwoch befuhr ein 71-Jähriger mit seinem VW Tiguan die Erlenhofer Straße in Fahrtrichtung Erlenhof. Eine 52-jährige Daimler-Fahrerin wollte zur gleichen Zeit den Schelmenäckern kommend nach links in die Erlenhofer Straße einbiegen. Der VW-Fahrer missachtete die Vorfahrt der Daimler-Fahrerin, konnte nicht mehr bremsen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Dabei entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell