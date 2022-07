Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Einbruch, Unfall

Aalen (ots)

Winnenden: Kirchengebäude beschmiert

Ein Vandale beschmierte zwischen Mittwoch und Donnerstagmorgen 08 Uhr ein kirchliches Gebäude in der Schorndorfer Straße, sowie eine Kirche in der Marienstraße mit roter Farbe. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Schorndorf: Pkw beschädigt

Am Mittwoch zwischen 10:50 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein Vandale einen geparkten Hyundai auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Heinkelstraße. Dabei zerkratzte er die Türe des Fahrzeugs und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Urbach: Person auf Parkplatz angefahren

Am Donnerstagvormittag gegen 11:15 Uhr fuhr eine 63-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts am Marktplatz. Dort bemerkte sie zu spät einen 71-jährigen Fußgänger welcher auf dem Parkplatz lief. Die Fahrerin des Fiat bremste noch, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Mann wurde leicht verletzt, es entstand geringer Sachschaden.

Fellbach: Einbruch in Arztpraxis

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Mittwochabend 20 Uhr und Donnerstagvormittag 08:55 Uhr Zugang zu einer Arztpraxis in der Cannstatter Straße. Dort durchwühlte er die Praxis und entwendete Bargeld in Höhe von 25 Euro. Ebenfalls verursachte der Dieb Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

