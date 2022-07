Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrecher richtet sich häuslich ein, Junge Frau geht Rettungssanitäter und Polizisten an, Unfall

Aalen (ots)

Sulzbach-Laufen: Rollerfahrerin alleinbeteiligt gestürzt

Am Dienstag gegen 18:30 Uhr war eine 52-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad auf der K2635 in Richtung Nestelberg unterwegs. Auf der abschüssigen Strecke kam die Roller-Fahrerin aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. An dem Roller entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Stimpfach-Randenweiler: Einbrecher richtet sich häuslich ein

Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter über ein Fenster im Untergeschoss Zutritt zu einem Wohnhaus in der Hauptstraße. In dem dortigen Zimmer richtete sich der Eindringling zunächst einen Schlafplatz ein. Auch machte er sich über vorgefundene Speise her. Zudem duschte sich der Eindringling in einem Badezimmer im Untergeschoss. Anschließend begab der Mann sich in das Erdgeschoss des Gebäudes, indem zwei Bewohner schliefen. In der dortigen Küche bediente er sich am Kühlschrank und wollte sich eine Scheibe Leberkäse anbraten. Durch die dabei verursachten Geräusche wurden die Bewohner wach und ertappten den hungrigen Einbrecher auf frischer Tat. Dieser flüchtete dann aus der Hauseingangstüre in Richtung eines Discountermarktes.

Bei dem Einbrecher soll es sich um einen circa 175 cm großen, etwa 35-jährigen Mann mit hellen Haaren. Bei der seiner Flucht trug der Mann helle Kleidung. Möglicherweise ist er bereits im Vorfeld in der Umgebung aufgefallen. Dabei hat er vermutlich einen schwarzen Hoodie und eine Hose in Camouflage getragen.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise unter 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Junge Frau geht Rettungssanitäter und Polizisten an

Über die Rettungsleitstelle wurde am Mittwoch gegen 12:20 Uhr eine bewusstlose junge Frau im Badtonweg gemeldet. Auf Ansprache der Rettungssanitäter reagierte die Frau zunächst ablehnend. Im weiteren Verlauf trat sie nach einer Rettungssanitäterin, so dass diese bei einem Sturz leicht verletzt wurde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde die 22-Jährige dann in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte sie sich und trat in Richtung eines Beamten. Dieser konnte dem Tritt zwar ausweichen, verletzte sich dabei aber ebenfalls leicht. Sowohl die Rettungssanitäterin, als auch der Polizeibeamte konnten ihren Dienst fortsetzen. Die 22-Jährige musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Auf Sie kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

