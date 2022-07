Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auseinandersetzung am Diebsturm - Verkehrsunfälle - Auto zerkratzt - Diebstahlsdelikte

Aalen (ots)

Winnenden: Auseinandersetzung am Diebsturm - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend kam es kurz nach 20 Uhr im Bereich der Wallstraße in der Nähe des Diebsturms zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach aktuellem Kenntnisstand erlitten drei Männer hierbei leichte Verletzungen, zudem soll ein Rucksack, ein Geldbeutel und ein Handy entwendet worden sein. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall und zu den Hintergründen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.

Weinstadt: Knabe bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Die Polizei in Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr in der Schafgasse. Ein elfjähriger Junge wollte mit seinem Tretroller die Straße am Zebrastreifen überqueren, als er von einem schwarzen BMW, der von der Weinbergstraße einbog, erfasst wurde. Anschließend stürzte das Kind zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einem kurzen Blickkontakt mit dem Fahrer, der laut dem Bub schwarze Haare und einen dunklen Teint hatte, fuhr dieser weiter. Das Kennzeichen des gesuchten Pkw enthält evtl. die Ziffern 1 und 8. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Betrunkene Radfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Eine 53 Jahre alte Frau befuhr am Dienstagabend gegen 18 Uhr mit ihrem Fahrrad die Hohreuschstraße und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Beim Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Da sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, dass die Frau mit etwa 2,5 Promille erheblich betrunken war, musste sie eine Blutprobe abgeben.

Schorndorf: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstag, 17:30 Uhr und Mittwoch, 7:15 Uhr wurde in der Welzheimer Straße ein geparkter Pkw im Bereich der Türe hinten links zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Urbach: Gitterboxen entwendet

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen entwendeten bisher unbekannte Diebe vom Gelände einer Firma in der Straße Karl-Dungs-Platz insgesamt sieben Gitterboxen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Da eine Gitterbox ca. 85 kg schwer ist, müssen diese mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Fellbach: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Bisher unbekannte Einbrecher versuchten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in einen Kindergarten in der Wernerstraße zu gelangen. Den Tätern gelang es aber glücklicherweise nicht, ein Fenster aufzuhebeln. Der beim Einbruchsversuch entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Verkaufsstand aufgebrochen

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in der Höhenstraße einen Verkaufsstand für Obst und Gemüse auf und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen. Da die Täter nicht fündig wurden, flüchteten sie letztlich ohne Beute. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach telefonisch unter der Nummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 16 Uhr in der August-Brändle-Straße einen geparkten Porsche und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Porsche wird auf ca. 4000 Euro beziffert. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher werden vom Polizeirevier Fellbach telefonisch unter der Nummer 0711 57720 entgegengenommen.

Althütte-Sechselberg: Kupferdachrinne entwendet

Zwischen Samstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 9:15 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe zwei Kupferdachrinnen sowie ein Fallrohr von einem Wochenendhaus im Silvanerweg im Wert von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.

