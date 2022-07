POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kabel entwendet

Aalen (ots) - Ostalbkreis 06.07.2022 Westhausen: Aufgefahren Aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Dienstag, gegen 21:15 Uhr, eine 25-jährige Ford-Fahrerin an der Einmündung von der B290 zur B29 in Richtung Aalen auf einen, vor ihr fahrenden, BMW eines 39-Jährigen auf. Der entstandene Schaden beträgt etwa 7500 Euro. Schwäbisch Gmünd/Lindach: Vorfahrt missachtet Am Dienstag, gegen 12:45 Uhr, missachtete eine 65-jährige ...

