Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Ostalbkreis 06.07.2022

Westhausen: Aufgefahren

Aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Dienstag, gegen 21:15 Uhr, eine 25-jährige Ford-Fahrerin an der Einmündung von der B290 zur B29 in Richtung Aalen auf einen, vor ihr fahrenden, BMW eines 39-Jährigen auf. Der entstandene Schaden beträgt etwa 7500 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Lindach: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag, gegen 12:45 Uhr, missachtete eine 65-jährige Opel-Fahrerin auf der Hans-Diemar-Straße in Richtung Täferroter Straße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 45-jährigen VW-Fahrerei, welche nach Mutlangen unterwegs war. Bei der Kollision entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Ellwangen/Rattstadt: PKW übersehen

Als ein 19-Jähriger am Dienstag, gegen 17:15 Uhr, mit seinem Daimler auf der Dinkelsbühler Straße nach links abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 54-jährigen ebenfalls Daimler- Fahrer, welcher in Richtung Ellwangen unterwegs war. Im weiteren Verlauf versuchten die beiden Fahrer auszuweichen wobei es zur Kollision kam, bei der keiner verletzt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9000 Euro

Schwäbisch Gmünd: In Gegenverkehr geraten

Aufgrund bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag, gegen 17 Uhr, ein 73-Jähriger mit seinem VW auf der K3268 zwischen Deinbach und Schwäbisch Gmünd in den Gegenverkehr. Infolgedessen kollidierte er mit dem Audi eines entgegenkommenden 61-Jährigen. Bei der Kollision wurde der 73-jährige Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 65000 Euro.

Gschwend: Nach Kreisverkehr auf Gegenfahrbahn

Am Dienstag, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Mercedes die Gaildorfer Straße aus Gaildorf in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe einer Verkehrsinsel kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die dortige Verkehrsinsel und im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrbahn. Hierbei wurde er von einem ihm entgegenkommenden 31-jährigen LKW-Fahrer erfasst. Dieser versuchte noch vergeblich mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 67-jährige Mercedes-Fahrer wurde ebenso wie seine 65-jährige Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Die Beifahrerin wurde hierbei schwerverletzt, der Fahrer leicht. Beide wurden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 90 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell