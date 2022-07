Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Freibad eingebrochen - Verkehrsunfälle - Beim Rasenmähen verunglückt - Fahrrad entwendet

Aalen (ots)

Winnenden: In Freibad eingebrochen

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zum Freibad in der Albertviller Straße und versuchten zunächst eine Lagerhütte aufzuhebeln, was allerdings misslang. Anschließend entwendeten die Täter ca. 150 Stück Eis aus einer Eistruhe sowie zwei Müllsäcke mit leeren PET-Pfandflaschen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht mit Wohnmobil

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Wohnmobils beschädigte am Dienstag gegen 11:30 Uhr beim Anfahren in der Ringstraße den Außenspiegel eines geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugen konnten einen Teil des Kennzeichens des Wohnmobils ablesen, dieses lautet WN-DE, die Ziffern sind unbekannt. Zeugenhinweise auf den bisher unbekannten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Waiblingen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Die Verkehrspolizei sucht dringend Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, kurz nach 8:30 Uhr im Bereich der Einmündung Beinsteiner Straße / Am Kätzenbach. Eine 36-jährige Nissan-Fahrerin fuhr die Beinsteiner Straße in Fahrtrichtung An der Talaue entlang. An der Eimündung zur Straße Am Kätzenbach bog sie nach links ab und kollidierte kurz darauf mit einer entgegenkommenden 64 Jahre alten Radfahrerin. Diese zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu, sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallherganges werden Zeugen des Unfalls dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Murrhardt: Beim Rasenmähen verunglückt

Ein 70-Jähriger mähte am Dienstagnachmittag im Göckelhof mit einem Aufsitzrasenmäher eine Wiese. Das Fahrzeug kippte an einer Böschung und fiel auf den Fahrzeugführer. Dieser verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden.

Murrhardt: Unfall beim Abbiegen

Ein 92-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11.20 Uhr von der Berliner Straße kommend die Leipziger Straße. Bei der Einmündung Weimarer Straße rutschte er vom Pedal und prallte gegen einen an der Einmündung stehenden Mercedes. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Eine Mitfahrerin im Mercedes wurde leicht verletzt.

Schorndorf: Verletzte Radfahrerin

Eine 89-jährige Radfahrerin befuhr am Dienstag gegen 12 Uhr die Mittlere Uferstraße, als sie bei der Einmündung Baumwasenstraße infolge Unachtsamkeit gegen den Bordstein fuhr. Hierbei verlor sie die Kontrolle, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Seniorin musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden.

Urbach: Fahrrad entwendet

Am Sonntag in der Zeit zwischen 18 Uhr und 23.20 Uhr wurde ein beim Marktplatz abgestelltes Fahrrad der Marke VSF Fahrradmanufaktur, Typ T-100 im Wert von ca. 900 Euro entwendet. Das Rad war mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert. Hinweise zum Vorfall und zum Verblieb des Fahrrades nimmt die Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 entgegen.

